Рангник раскритиковал игроков Лейпцига за вызов звездного парикмахера из Англии перед проигранным матчем с Айнтрахтом

В субботу во Франкфурте “РБ Лейпциг” проиграл “Айнтрахту”, прервал свою девятиматчевую беспроигрышную серию, и также впервые в сезоне не забил ни одного гола в матче.

Проиграв “Айнтрахту” со счетом 0:2, команда Нагельсманна подпустила “Баварию” на одно очко. 32-летний тренер не скрывал своего недовольства футболистами как в игре против Франкфурта, так и на тренировках. “Мы не обладаем таким составом, как “Бавария” и Дортмунд. Вот почему, мы должны использовать правильно каждую минуту на тренировке, чтобы приблизиться к ним. Если ты не тренируешься на пределе на тренировках, выигрывать матчи будет сложно. С таким подходом, если все будет хорошо, мы будем только четвертыми. Вопрос в том, хотим ли подняться на вершину игры или же останемся снизу и будем довольствоваться красивым видом?”, – сказал Нагельсманн после матча.

Как сообщил позже Bild, перед игрой с “Айнтрахтом” девять футболистов “Лейпцига” сделали себе новые прически. Для этой цели во франкфуртский отель из Англии был вызван известный парикмахер Шелдон Эдвардс. Футболисты не скоординировали свои действия с клубом, чем вызвали гнев Ральфа Рангника, который в прошлом сезоне был тренером команды, а ныне возглавляет отдел по развитию спорта в компании Ред Булл.

“Если бы меня спросили, какая из 12 команд, которые играли в субботу, вызвала для себя в отель парикмахера из Англии, я бы поставил 100000 евро, что это не “Лейпциг”. Поражение 0:2 само по себе оставило неприятное впечатление, но история с парикмахером меня просто потрясла. Это свидетельствует об избалованности. Так недалеко и до золотого стейка”, – цитирует Рангника Leipziger Volkszeitung.

Следующие два тура могут стать ключевыми для шансов “Лейпцига” в борьбе за чемпионство. В субботу РБ сыграет с “Боруссией” Менхенгладбах, а через неделю – с “Баварией”.