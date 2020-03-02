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Защитник Баварии во второй раз за сезон травмировался - он не сыграет против Шальке

Германия
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Флик надеется на его скорое возвращение

Защитник Баварии во второй раз за сезон травмировался - он не сыграет против Шальке
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Французский защитник "Баварии" Лукас Эрнандес получил еще одну травму. Об этом сообщила официальная пресс-служба клуба.

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У него диагностировано повреждение подколенного сухожилия. Сроки восстановления не сообщаются, но он точно не сыграет в завтрашнем матче против "Шальке".

В текущем сезоне на счету Эрнандеса 13 матчей. Летом за него было заплаченно 80 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Шальке (Гельзенкирхен) Лукас Эрнандес
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