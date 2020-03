Кубок Германии. Команда из четвертого дивизиона сенсационно вышла в полуфинал

“Саарбрюкен” стал первым в истории клубом из четвертого дивизиона, который сыграет в полуфинале Кубка Германии. Команда из южно-западной региональной лиги обыграла в серии пенальти “Фортуну”.

Матч проходил по классическому кубковому сценарию. “Саарбрюкен” большую часть матч провел в обороне, “Фортуна” в атаке, однако первыми гол забили хозяева, реализовав редкую контратаку.

Textbook counterattack from @ersterfcs and as things stand, they're on course for the semi-finals! #FCSF95 1-0 pic.twitter.com/Hu3kdAE3yU — The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) March 3, 2020

Дюссельдорф смог забить гол в ответ только на 90-й минуте – помогло подключение к угловому вратаря Флориана Кастенмайера. Он выиграл борьбу в воздухе и сделал голевой пас на Йоргенсена – 1:1.

Goalkeeper assist!



The last GK to set up a #DFBPokal goal was also a Düsseldorf player, the man on the bench tonight in fact - Michael Rensing in 2018 #FCSF95 1-1 pic.twitter.com/kGedRNA6OP — The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) March 3, 2020

В овертайме, как бы это не было удивительным, лучше играл “Саарбрюкен”, но игра в итоге перетекла в серию пенальти, где состоялась настоящая драма. Командам понадобилось пробить двадцать ударов, чтобы определить победителя, при этом “Фортуна” не реализовала десятый удар, который мог бы стать решающим.

Героем матча стал вратарь “Саарбрюкена” Даниэль Бац. Он сделал 14 сэйвов, отбил один пенальти в самой игре, а затем еще взял четыре удара в серии одиннадцатиметровых. Фантастический день для “Саарбрюкена”.

Daniel Batz. The man. The myth. The legend.



5 (FIVE) penalties saved in one cup tie. You've never seen the like #FCSF95 pic.twitter.com/wI6KsIQeR2 — The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) March 3, 2020

Кубок Германии, 1/4 финала

Фольклинген, “Херманн-Нойбергер-Штадион”, 6800 зрителей

“Саарбрюкен” (IV) – “Фортуна” Дюссельдорф 1:1, пен. 7:6

Голы: Янике 31 – Йоргенсен 90

На 83-й минуте Хеннингс не реализовал пенальти (вратарь)

“Саарбрюкен”: Бац – Барилла, Шорш, Уаферро (Фрозе 18), Мюллер – Мендлер (Якоб 78), Пердедай (Андрист 109), Зайтц, Янике – Юрхер (Голли 83), Цельнер

“Фортуна”: Кастенмайер – Зуттнер, Йоргенсен, Айхан – Томми (Скжибски 73), Бодзек (Караман 46), Штегер, Циммер (Циммерманн 78) – Моралес, Офори (Ампома 105+1) – Хеннингс

Предупреждения: Янике 75, Голли 114 – Офори 45+2, Томми 72, Йоргенсен 105, Моралес 116, Штегер 118