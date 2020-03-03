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Кубок Германии. Команда из четвертого дивизиона сенсационно вышла в полуфинал

Германия
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Саарбрюкен в серии пенальти драматично переиграл Фортуну

Кубок Германии. Команда из четвертого дивизиона сенсационно вышла в полуфинал
UA-Футбол
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“Саарбрюкен” стал первым в истории клубом из четвертого дивизиона, который сыграет в полуфинале Кубка Германии. Команда из южно-западной региональной лиги обыграла в серии пенальти “Фортуну”.

Матч проходил по классическому кубковому сценарию. “Саарбрюкен” большую часть матч провел в обороне, “Фортуна” в атаке, однако первыми гол забили хозяева, реализовав редкую контратаку.

Дюссельдорф смог забить гол в ответ только на 90-й минуте – помогло подключение к угловому вратаря Флориана Кастенмайера. Он выиграл борьбу в воздухе и сделал голевой пас на Йоргенсена – 1:1.

В овертайме, как бы это не было удивительным, лучше играл “Саарбрюкен”, но игра в итоге перетекла в серию пенальти, где состоялась настоящая драма. Командам понадобилось пробить двадцать ударов, чтобы определить победителя, при этом “Фортуна” не реализовала десятый удар, который мог бы стать решающим.

Героем матча стал вратарь “Саарбрюкена” Даниэль Бац. Он сделал 14 сэйвов, отбил один пенальти в самой игре, а затем еще взял четыре удара в серии одиннадцатиметровых. Фантастический день для “Саарбрюкена”.

Кубок Германии, 1/4 финала

Фольклинген, “Херманн-Нойбергер-Штадион”, 6800 зрителей

“Саарбрюкен” (IV) – “Фортуна” Дюссельдорф 1:1, пен. 7:6

Голы: Янике 31 – Йоргенсен 90

На 83-й минуте Хеннингс не реализовал пенальти (вратарь)

“Саарбрюкен”: Бац – Барилла, Шорш, Уаферро (Фрозе 18), Мюллер – Мендлер (Якоб 78), Пердедай (Андрист 109), Зайтц, Янике – Юрхер (Голли 83), Цельнер

“Фортуна”: Кастенмайер – Зуттнер, Йоргенсен, Айхан – Томми (Скжибски 73), Бодзек (Караман 46), Штегер, Циммер (Циммерманн 78) – Моралес, Офори (Ампома 105+1) – Хеннингс

Предупреждения: Янике 75, Голли 114 – Офори 45+2, Томми 72, Йоргенсен 105, Моралес 116, Штегер 118

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В статье: кубок Германии Фортуна (Дюссельдорф) Саарбрюкен (Германия)
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