Матч Вердер - Байер отменен

Матч 26-го тура немецкой Бундеслиги между "Вердером"и леверкузенским "Байером" отменён. Об этом сообщается в официальном "твиттере" "Вердера".

Напомним, поединок должен был состояться завтра, 14 марта.

"Ульрих Маурер, министр внутренних дел Бремена, принял решение об отмене грядущего домашнего матча с "Байером", – сказано в заявлении.

⚠️ Bremen's senator of home affairs, Ulrich Mäurer, has decided to cancel the upcoming home game against @bayer04_en. #SVWB04 pic.twitter.com/jDm8bILOWD