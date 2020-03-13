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Матч Вердер - Байер отменен
Встреча должна была пройти 14 марта
Матч 26-го тура немецкой Бундеслиги между "Вердером"и леверкузенским "Байером" отменён. Об этом сообщается в официальном "твиттере" "Вердера".
Напомним, поединок должен был состояться завтра, 14 марта.
"Ульрих Маурер, министр внутренних дел Бремена, принял решение об отмене грядущего домашнего матча с "Байером", – сказано в заявлении.
⚠️ Bremen's senator of home affairs, Ulrich Mäurer, has decided to cancel the upcoming home game against @bayer04_en. #SVWB04 pic.twitter.com/jDm8bILOWD— SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) March 13, 2020
Отметим, что Бундеслига – единственная из топ-5 лиг, которая не была приостановлена из-за коронавируса.