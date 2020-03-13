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Матч Вердер - Байер отменен

Германия
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Встреча должна была пройти 14 марта

Матч Вердер - Байер отменен
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Матч 26-го тура немецкой Бундеслиги между "Вердером"и леверкузенским "Байером" отменён. Об этом сообщается в официальном "твиттере" "Вердера".

Напомним, поединок должен был состояться завтра, 14 марта.

"Ульрих Маурер, министр внутренних дел Бремена, принял решение об отмене грядущего домашнего матча с "Байером", – сказано в заявлении.

Отметим, что Бундеслига – единственная из топ-5 лиг, которая не была приостановлена из-за коронавируса.

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В статье: Вердер (Бремен) Бундеслига Байер (Леверкузен)
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