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Наби Кейта может вновь оказаться в Лейпциге

Германия
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Наби Кейта может вновь оказаться в Лейпциге
UA-Футбол
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Два года назад Наби Кейта покинул Бундеслигу и отправился в "Ливерпуль", в надежде стать основным в команде Клоппа. Пока что его дела идут не очень.

Как сообщает Bild, есть вероятность, что он вновь окажется в составе "РБ Лейпцига". Даный вариант устраивает как "быков", так и руководство "красных".

Главное препятствие - зарплата полузащитника. Сейчас он получает более 5 миллионов фунтов в год. В 2018-м за него было заплачено порядка 70 миллионов.

В этом сезоне на счету Наби Кейта 13 матчей, в которых он забил трижды.

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В статье: Ливерпуль РБ Лейпциг Наби Кейта
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