Горетцка и Киммих пожертвовали миллион евро на борьбу с коронавирусом

Полузащитники “Баварии” Леон Горетцка и Йозуа Киммих запустили платформу We Kick Corona для борьбы с коронавирусом.

Инициатива направлена на помощь социальным и медицинским институциям. Горетцка и Киммих сделали пожертвования в миллион евро и призывают своих коллег-профессионалов подключиться к инициативе.

“Мы можем победить коронавирус только командными усилиями. С помощью #WeKickCorona мы хотим оказать поддержку всем, кто в ней нуждается. Мы понимаем, что наши вклады незначительны. Каждый может помочь, в большей или меньшей степени”, – цитируются слова Горетцки в пресс-релизе.

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“Мы должны выступить вместе и проявить ответственность за каждого. Каждый знак поддержки является значительным для поддержки и восстановления нашего сообщества”, – заметил Киммих.

Ранее национальная сборная Германии сделала коллективное пожертвование в 2.5 млн евро на борьбу с коронавирусом.