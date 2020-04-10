В РБ Лейпциг уверены, что Вернер останется в клубе

"РБ Лейпциг" надеется удержать в своих рядах Тимо Вернера.Об этом сообщает Sky Sports, ссылаясь на слова исполнительного директора "РБ Зальцбург" Оливера Минцлаффа.

"Я абсолютно спокоен насчет Вернера. Он еще не подавал знака о том, что хочет покинуть команду, да ему и не нужно этого делать, ведь у него контракт до 2023 года", - цитирует Минцлаффа источник.

Ранее сообщалось, что Вернера хочет видеть в своих рядах английский "Ливерпуль".