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Реал попытается подписать Алабу

Германия
(1 голосов)

Мадридский клуб хочет усилить линию защиты

Реал попытается подписать Алабу
Новина українською

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заинтересован в трансфере защитника "Баварии" Давида Алабы, сообщает AS.

Руководство мадридского клуба определило австрийского футболиста как потенциальную замену Марселу, и с его кандидатурой в итоге согласился главный тренер команды.

Действующий контракт Алабы с мюнхенским клубом истекает в 2021 году, и стороны далеки от того, чтобы продлить сделку. Ранее немецкие СМИ отмечали, что сам 27-летний игрок не планирует оставаться в Мюнхене.

В текущем сезоне Алаба провел 28 матчей за "Баварию", отличившись одним голом и двумя голевыми передачами.

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В статье: Давид Алаба Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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