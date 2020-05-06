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Ювентус готов распрощаться с одним из своих ветеранов

Германия
(1 голосов)

Хедира, скорее всего, покинет итальянский клуб

Ювентус готов распрощаться с одним из своих ветеранов
Новина українською

"Ювентус" намерен продать полузащитника Сами Хедиру, пишет Calciomercato.

Как пишет источник, в 33-летнем немце заинтересованы несколько клубов из АПЛ и МЛС. Контракт Хедиры с "бьяконери" действует до конца июня 2021 года.

В сезоне-2019/20 Хедира провел за "Ювентус" 17 матчей, на его счету 1 результативная передача. Большую часть сезона игрок пропустил из-за травмы колена.

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В статье: Сами Хедира Ювентус (Турин)
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