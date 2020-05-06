Германия
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Ювентус готов распрощаться с одним из своих ветеранов
Хедира, скорее всего, покинет итальянский клуб
"Ювентус" намерен продать полузащитника Сами Хедиру, пишет Calciomercato.
Как пишет источник, в 33-летнем немце заинтересованы несколько клубов из АПЛ и МЛС. Контракт Хедиры с "бьяконери" действует до конца июня 2021 года.
В сезоне-2019/20 Хедира провел за "Ювентус" 17 матчей, на его счету 1 результативная передача. Большую часть сезона игрок пропустил из-за травмы колена.
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