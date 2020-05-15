Хоффенхайм - Герта. Анонс и прогноз на матч Бундеслиги

Для крестьян пауза, связанная с карантином, как ни странно, стала благом. "Хоффенхайм" потерял вкус побед - в последних шести матчах команда Альфреда Шредера четыре раза проиграла и дважды сыграла вничью. Конечно, мировые с "Боруссией" из Менхенгладбаха и "Шальке" - это не так уж плохо, но были и 0:6 от "Баварии", поражения от "Фрайбурга" и "Вольфсбурга", которые являются прямыми конкурентами в борьбе за место в Лиге Европы.

Но и в "Герте" наверняка радовались возможности разобраться в себе и понять, в каком направлении двигаться дальше. Победа над аутсайдером "Падерборн" сразу после отставки Клинсманна была эмоциональной вспышкой, после чего Старая Дама была разбита Кельном и вежливо поделила очки с "Вердером" и "Фортуной", которые, мягко говоря, в этом сезоне не впечатляют. Неудивительно, что во время паузы "Герта" назначила уже четвертого в этом сезоне нового тренера - Александра Ноури заменил Бруно Лаббадия, который уже успел поработать чуть ли не с половиной команд Бундеслиги.

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Стоит заметить, что главный тренер "Хоффенхайма" не сможет задействовать двух своих самых результативных игроков - Саркиса Адамяна и Андрея Крамарича, которые на двоих забили 12 голов (треть от всех командных). Учитывая, что не смогут сыграть еще два форварда - Даббур и Бельфодиль, Альфреду Шредеру придется менять тактику и играть с одним нападающим. В стесненных условиях тренировочного процесса, это может быть существенным фактором для атаки хозяев.

Есть потери и у "Герты". Игру пропустят центрбэк Рекик и хавбек Дарида. Если потерю первого тренер сможет компенсировать с помощью пары Штарк - Бойята, то отсутствие чеха скажется на вариативности центра поля. Вне заявки и опытный Саломон Калу - ивуариец пренебрегал правилами безопасности, введенными из-за эпидемии, за что был отстранен от тренировочного процесса.

Стоит заметить, что в последнее время "Хоффенхайм" стал неудобным соперником для берлинцев. Последний раз "Герта" побеждала команду из Зинсхайму еще в 2015-м. С тех пор соперники встречались восемь раз - пять раз побеждал "Хоффенхайм", трижды игра завершалась ничьей. В частности, крестьяне победили в двух последних поединках, а матч первого круга завершился со счетом 2:3 ("Герта" отыгралась с 0: 2, но пропустила на 79-й третий гол).

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