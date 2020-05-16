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Матч с Шальке стал для Романа Бюрки 200-м в футболке дортмундской Боруссии
Знаменательный день для немецкого голкипера
Бундеслига вернулась после карантина. Сейчас проходит матч 26-го тура чемпионата Германии между дортмундской "Боруссией" и "Шальке".
Голкипер "шмелей" Роман Бюрки вышел на это Рурское дерби в стартовом составе. Этот поединок стал для 29-летнего вратаря 200-м в футболке немецкого клуба.
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