Матч с Шальке стал для Романа Бюрки 200-м в футболке дортмундской Боруссии

Бундеслига вернулась после карантина. Сейчас проходит матч 26-го тура чемпионата Германии между дортмундской "Боруссией" и "Шальке".

Голкипер "шмелей" Роман Бюрки вышел на это Рурское дерби в стартовом составе. Этот поединок стал для 29-летнего вратаря 200-м в футболке немецкого клуба.