  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Матч с Шальке стал для Романа Бюрки 200-м в футболке дортмундской Боруссии
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч с Шальке стал для Романа Бюрки 200-м в футболке дортмундской Боруссии

Германия
(1 голосов)

Знаменательный день для немецкого голкипера

Матч с Шальке стал для Романа Бюрки 200-м в футболке дортмундской Боруссии
Новина українською

Бундеслига вернулась после карантина. Сейчас проходит матч 26-го тура чемпионата Германии между дортмундской "Боруссией" и "Шальке".

Голкипер "шмелей" Роман Бюрки вышел на это Рурское дерби в стартовом составе. Этот поединок стал для 29-летнего вратаря 200-м в футболке немецкого клуба.

Матч с Шальке стал для Романа Бюрки 200-м в футболке дортмундской Боруссии - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Шальке (Гельзенкирхен) Бундеслига Роман Бюрки
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...