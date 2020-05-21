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Генеральный директор Бундеслиги: Если Холанд настолько хорош, почему он играет в Боруссии?

Германия
(1 голосов)

Прозвучало немного грубо

Генеральный директор Бундеслиги: Если Холанд настолько хорош, почему он играет в Боруссии?
UA-Футбол
Новина українською

Генеральный директор Бундеслиги Кристиан Зайферт ответил, потеряет ли многое чемпионат Германии от ухода Холанда летом в другой клуб.

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"Любой уход хорошого футболиста - это всегда потеря. Но я спрошу - "Если Холанд настолько хорош, почему же он играет в "Боруссии?".

Сейчас достаточно просто восхищаться футболистом, который находится в центре внимания. Но гораздо сложнее подписать его тогда, когда его не знали. "Боруссия" отлично сработала", - приводит слова Зайферта Marca.

Напомним, что зимой дортмундский клуб опередил "МЮ" и "Ювентус" в борьбе за норвежца.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Эрлинг Холанд Кристиан Зайферт
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Источник:
Marca
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