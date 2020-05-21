Генеральный директор Бундеслиги: Если Холанд настолько хорош, почему он играет в Боруссии?

Генеральный директор Бундеслиги Кристиан Зайферт ответил, потеряет ли многое чемпионат Германии от ухода Холанда летом в другой клуб.

"Любой уход хорошого футболиста - это всегда потеря. Но я спрошу - "Если Холанд настолько хорош, почему же он играет в "Боруссии?".

Сейчас достаточно просто восхищаться футболистом, который находится в центре внимания. Но гораздо сложнее подписать его тогда, когда его не знали. "Боруссия" отлично сработала", - приводит слова Зайферта Marca.

Напомним, что зимой дортмундский клуб опередил "МЮ" и "Ювентус" в борьбе за норвежца.