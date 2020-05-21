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Наследник Роббена? Бавария предлагает Сане 10-й номер

Германия
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Один бразилец будет недоволен

Наследник Роббена? Бавария предлагает Сане 10-й номер
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Мюнхенская "Бавария" продолжает усердно работать на трансфером Лерой Сане.

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Как сообщает Тhe Mirror, немецкая сторона, помимо неплохого контракта, приготовила также особый номер для футболиста. Они готов предоставить ему десятый номер на спине.

Сейчас под этой цифрой выступает Филиппе Коутиньо, однако мало шансов, что он задержится на еще один сезон. Отметим, что до этого долгое время, "десяткой" в "Баварии" был Арьен Роббен.

Ради интереса: на данный момент, Сане выступает под 19-м номером.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Филиппе Коутиньо Манчестер Сити Лерой Сане
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