Шальке - Аугсбург. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 27-й тур.

24 мая. Гельзенкирхен, “Фельтинс-Арена”

“Шальке” 14:30 “Аугсбург”

Телетрансляция – Megogo, Футбол 3

Матч “Шальке” с “Аугсбургом” – встреча двух едва ли не самых депрессивных команд второго круга. Оба клуба добыли в Rückrunde всего по одной победе. При этом “Аугсбург” семь матчей проиграл и еще раз сыграл вничью. У “Шальке” результаты равнее: четыре ничьи и четыре поражения.

Тем не менее, хороший задел первого круга позволяет “Шальке” оставаться вблизи еврокубковых мест. Победа над “Аугсбургом” может вернуть “кнаппен” шестое место. У “Аугсбурга” тоже ситуация еще не катастрофичная. Команда не скатывается в зону вылета, опережая 16-ое место на четыре очка, а 17-ое – на шесть.

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Главный тренер “Шальке” Дэвид Вагнер говорит, что увидел на тренировках хороший отклик от своих игроков после поражения “Боруссии” 0:4 в дерби. Американо-немец считает, что его команде нужно играть компактнее и лучше защищаться. “Мое главное задание состоит, чтобы вернуть ребятам уверенность”.

Хайко Херрлих (его фамилия переводится дословно как “чудесный”) пропустил свой тренерский дебют во главе “Аугсбурга” из-за известного инцидента с зубной пастой. Die Fuggerstädter уступили “Вольфсбургу” 1:2, пропустив второй гол на последних минутах. В воскресенье Херрлих уже будет на скамейке “Аугсбурга”. Он увидел не только негатив в проигранном матче, и надеется, что немного добавив в качестве игры и получив удачу, его команда сможет взять в игре против “Шальке” три очка.

Цифры и факты

“Шальке” имеет самую длительную среди всех команд Бундеслиги серию без побед (восемь). “Аугсбург” не может выиграть шесть матчей подряд.

Также “Шальке” меньше всех забивает во втором круге. В 2020-м году команда Дэвида Вагнера забила всего четыре гола в восьми матчах.

“Аугсбург” проиграл пять последних выездных матчей, и в четырех из них не смог забить ни одного гола. Из всех команд Бундеслиги только “Айнтрахт” выступает хуже на выезде (семь и девять очков соответственно).

Лучший бомбардир “Аугсбурга” Флориан Нидерлехнер (11) среди всех команд Бундеслиги больше всего забивал именно в ворота “Шальке” – четыре мяча. Если он забьет в воскресном матче, то прервет свою серию шести матчей без голов.

Ориентировочные составы

После матча с Дортмундом “Шальке” потерял из-за травм центрбека Тодибо и креативного хава Арита. Первого должен заменить мощный турецкий защитник Озан Кабак, второго, скорее всего Бенито Раман. Также вне игры опорник Маскарель, не набрал еще форму Стамбули. “Аугсбург” не рассчитывает на Финнбогасона.

“Шальке”: Шуберт – Кабак, Сане, Настасич – Кенни, Маккенни, Сердар, Очипка – Калиджури, Раман – Бургшталлер

“Аугсбург”: Люте – Фрамбергер, Гауэлеу, Едвай, Макс – Хедира, Байер – Рихтер, Левен, Варгас – Нидерлехнер

Прогноз на матч “Шальке” – “Аугсбург”

Победа какой-то из команд станет большим событием, учитывая их результаты во втором круге. Почему коэффициент на победу “Шальке” ниже? Как показал опыт двух неполных посткарантинных туров фактор домашнего поля больше не имеет значения. Побеждают просто сильнейшие команды. Другое дело, что по первой игре “Шальке” непросто делать вывод – “Боруссия” сыграла великолепно. “Аугсбург” уступил “Вольфсбургу” не так крупно, и едва не зацепился за ничью, однако “волки” – соперник другого уровня. Что собой представляют “Шальке” и “Аугсбург” мы узнаем в встрече этих команд между собой. Предположим, что это будет не самый увлекательный матч. Прогноз: ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.