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Бундеслига. Дубль Тюрама и победа Гладбаха над Унионом
И момент политической сознательности от француза
После неубедительного матча против “Вердера” посреди недели, “Боруссии” нужно было продемонстрировать свою готовность продолжать борьбу за Лигу чемпионов. Более-менее Гладбаху это удалось. Матч против “Униона” не получился идеальным, но в целом “Боруссия” играла лучше соперника и заслуженно выиграла со счетом 4:1.
В старте игры самым активным футболистом на поле был хавбек “Боруссии” Флориан Нойхаус и именно он вывел хозяев вперед, выполнив впечатляющий индивидуальный проход и дезориентировав вратаря “Униона” Гикевича. Этот гол стал для “Боруссии” 3000-м в Бундеслиге.
Преимущество Гладбаха развил Маркус Тюрам, замкнув головой изящную подачу Алассана Плеа. Эта парочка разыграла еще один гол на 59-й минуте. Снова пас Плеа и удар Тюрама. Затем Плеа уже забил сам, в одно касание замкнув навес Бенсебаини с фланга. После сегодняшней игры у Маркуса 10+8 по голам и ассистам, у Алассана 10+10. “Унион” забил только один гол в ответ – свой очередной гол головой провел Андерссон.
4:1. В следующем туре “Боруссия” сыграет с “Фрайбургом”, “Унион” – с “Шальке”.
No explanation needed. pic.twitter.com/5JO1CCJexU— Gladbach (@borussia_en) May 31, 2020
Бундеслига, 29-й тур. Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”
“Боруссия” Менхенгладбах – “Унион” Берлин 4:1
Голы: Нойхаус 17, Тюрам 41, Тюрам 59, Плеа 81 – Андерссон 50
“Боруссия”: Зоммер – Лайнер, Эльведи, Гинтер, Бенсебаини (Вендт 90) – Нойхаус (Дукуре 90) – Нойхаус, Хофманн (Траоре 82) – Херрманн (Крмаер 72), Штиндль (Бенеш 82), Тюрам – Плеа
“Унион”: Гикевич – Суботич (Кроос 46), Шлоттербек, Фридрих – Ленц (Рюэрсон 60, Меес 65), Гентнер (Малли 80), Премель, Триммель – Ингварстен (Уджа 80), Бюльтер – Андерссон
Предупреждения: Хофманн 33, Лайнер 43, Нойхаус 61 – Бюльтер 19, Фридрих 30