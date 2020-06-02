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Нагельсманн: Если Вернер захочет уйти, мы ничего не сможем с этим поделать

Германия
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Вот только нужно ли немцу менять команду?

Нагельсманн: Если Вернер захочет уйти, мы ничего не сможем с этим поделать
UA-Футбол
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Главный тренер "РБ Лейпцига" Юлиан Нагельсманн прокомментировал возможный уход своего форварда Тимо Вернера.

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"Мы ничего не сможет сделать с его уходом, если он захочет уйти. У него большой потенциал. Он знает, что в нашей команде его ценят, что его ценю я.

Игрок сам должен чувствовать, что хочет остаться. Если я буду говорить ему это каждый день, это ничего не изменит. Ему нужно самому принять решение. В конце концов, это его карьера", - цитирует Нагельсманна Bild.

Главные претенденты на форварда сборной Германии - "Ливерпуль", "Интер" и "МЮ".

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В статье: Тимо Вернер РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн
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