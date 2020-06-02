Нагельсманн: Если Вернер захочет уйти, мы ничего не сможем с этим поделать

Главный тренер "РБ Лейпцига" Юлиан Нагельсманн прокомментировал возможный уход своего форварда Тимо Вернера.

Читайте также Вернер связывался с Клоппом по видеосвязи

"Мы ничего не сможет сделать с его уходом, если он захочет уйти. У него большой потенциал. Он знает, что в нашей команде его ценят, что его ценю я.

Игрок сам должен чувствовать, что хочет остаться. Если я буду говорить ему это каждый день, это ничего не изменит. Ему нужно самому принять решение. В конце концов, это его карьера", - цитирует Нагельсманна Bild.

Главные претенденты на форварда сборной Германии - "Ливерпуль", "Интер" и "МЮ".