Когда одурачили Кана. Клопп выбрал самый зрелищный гол в истории немецкого футбола

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал самый красивый, по его мнению, гол в истории Германии. Специалист уверен, что нигериец Августин Джей-Джей Окоча из "Айнтрахта" забил таковой в ворота Оливера Кана из мюнхенской "Баварии" в 1993 году. Цитирует Клоппа Daily Star.

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"Я считаю, что Окоча забил самый зрелищный гол в истории немецкого футбола. Он 5 минут возил Кана и защитников по газону, прежде чем отправил мяч в сетку".

Отметим, что Окоча выступал за "Айнтрахт" с 1992-го 1996 год. В составе национальной сборной Нигерии Августин выиграл Олимпийские игры-1996.