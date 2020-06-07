Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Унион - Шальке 1:1. Обзор матча и видео голов
Унион Берлин – Шальке ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 7 июня ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Бундеслига, 30-й тур. Берлин, “Ан дер альтен Ферстерай”
Голы: Андрих 11 – Кенни 28
Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...