Кубок Германии. Bayern - Bayer в финале

Короткая скамейка “Баварии” едва не стоила “красным” финала Кубка Германия.

“Бавария” должна была выполнять “домашнее задание” еще в первом тайме. Команда Ханси Флика тотально доминировала над Франкфуртом. Карта средних позиций после перерыва показала – всего лишь один игрок “Айнтрахта” провел больше времени на чужой половине поля, а на не своей. У “Баварии” было все наоборот – позади оставались только Боатенг и Алаба, вся остальная команда занималась растерзанием гостей.

Левандовски не удавалось попасть по мячу в метре от ворот, удар Мюллера головой с линии ворот вынес Кор, Коман не попал с двух метров в пустые ворота. Это сокращенный перечень нереализованных моментов “Баварии” в первом тайме. Их было гораздо больше. Удалось забить только один гол. Нойер под прессингом вырезал идеальный пас на Комана, а француз вывел на ворота Траппа Левандовски. Поляку не дали пробить, но Мюллер подхватил мяч и выполнил кросс на свободного Перишича – 1:0.

С первых минут второго тайма “Бавария” включила полусонный, полувставший режим. “Айнтрахт” показал, что он может создавать и без своего лидера Филиппа Костича. Пассивность "Баварии" неизбежно должна была привести к голу Франкфурта. Так и получилось. Вышедший на замену Камада, с помощью рикошета от Боатенга нашел в штрафной площадке “Баварии” да Кошту. Явная позиционная ошибка Альфонсо Дэвиса. В этот раз канадец не смог компенсировать свое неудачное расположение на поле взрывной скоростью.

“Айнтрахт” забил гол, но разбудил дракона. “Баварии” понадобилось всего пять минут, чтобы сравнять счет. Альфонсо Дэвису все же удалось исправиться. Он неожиданно оказался на позиции правого вингера и отдал предголевой пас на Левандовски. Киммих неудачно подправил прострел канадца, но Левандовски все равно удалось забить свой 45-й гол в сезоне.

Davies

Kimmich

Lewandowski

Goal

Offside

VAR

GOAL @lewy_official takes Bayern to Berlin. pic.twitter.com/aLI2gSHX4m — The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) June 10, 2020

“Баварии” удалось довести матч до победы, несмотря на сопротивление “Айнтрахта”. Не самый хороший второй тайм от “Рекордмайстера”, но – победа и путевка в Берлин.

Финал “Байер” Леверкузен – “Бавария” состоится четвертого июля.

Кубок Германии, 1/2 финала

Мюнхен, “Альянц-Арена”

“Бавария” – “Айнтрахт” Франкфурт 2:1

Голы: Перишич 14, Левандовски 74 – да Кошта 69

“Бавария”: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Горетцка (Мартинес 85) – Коман (Тиаго 62), Мюллер, Перишич (Эрнандес 62) – Левандовски

“Айнтрахт”: Трапп – Хинтереггер, Н’Дика, Абрахам – Туре (да Кошта 66), Ильзанкер (Торро 77), Кор (Дост 77), Чендлер – Гачинович (Камада 66), Роде – Силва

Предупреждения: Перишич 44, Эрнандес 90+3 – Силва 88, Хинтереггер 90+3