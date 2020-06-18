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Коутиньо и Зюле приступили к тренировкам. Защитник пропустил восемь месяцев
Чемпионство завоевали и без них
Мюнхенская "Баварии", уже в качестве обладателя серебряной салатницы, приступила к подготовке к матчу 33-го тура. Их ждет противостояние с "Фрайбургом".
Отметим, что сейчас с командой тренируются сразу два игрока - Никлас Зюле и Филиппе Коутиньо. Защитник восстановился после разрыва крестообразной связки. Последний раз он выступал в октябре. Бразилец же не играл после карантина из-за повреждения колена.
Aufbautraining: @Phil_Coutinho, @CorentinTolisso und Niklas #Süle schuften fürs Comeback! #FCBayern pic.twitter.com/O60vWQuTjJ— #MEI8TER (@FCBayern) June 18, 2020
Сегодня сообщалось, что "Бавария" договорилась о продлении аренды Коутиньо.