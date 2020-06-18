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РБ Лейпциг хочет подписать лучшего бомбардира Лиги 1
Уже идет поиск замены Вернеру
Сегодня официально стало известно, что Тимо Вернер покинет "РБ Лейпциг". Немецкий игрок отправится покорять Лондон и английский чемпионат.
Руководство "быков" уже начало поиск замены для своего лидера. По данным Le 10 Sport, один из главных претендентов - Виссам Бен Йеддер, который играет в "Монако".
Помимо немецкого клуба, сразу несколько английских команд заинтересованы в услугах француза. ФК "Монако" готов отпустить футболиста за 40 миллионов.
В последней розыгрыше Лиги 1 Виссам забил 18 голов и разделил первое место в списке бомбардиров.