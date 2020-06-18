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РБ Лейпциг хочет подписать лучшего бомбардира Лиги 1

Германия
(1 голосов)

Уже идет поиск замены Вернеру

РБ Лейпциг хочет подписать лучшего бомбардира Лиги 1
UA-Футбол
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Сегодня официально стало известно, что Тимо Вернер покинет "РБ Лейпциг". Немецкий игрок отправится покорять Лондон и английский чемпионат.

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Руководство "быков" уже начало поиск замены для своего лидера. По данным Le 10 Sport, один из главных претендентов - Виссам Бен Йеддер, который играет в "Монако".

Помимо немецкого клуба, сразу несколько английских команд заинтересованы в услугах француза. ФК "Монако" готов отпустить футболиста за 40 миллионов.

В последней розыгрыше Лиги 1 Виссам забил 18 голов и разделил первое место в списке бомбардиров.

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В статье: Виссам Бен Йеддер Монако РБ Лейпциг
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