РБ Лейпциг хочет подписать лучшего бомбардира Лиги 1

Сегодня официально стало известно, что Тимо Вернер покинет "РБ Лейпциг". Немецкий игрок отправится покорять Лондон и английский чемпионат.

Руководство "быков" уже начало поиск замены для своего лидера. По данным Le 10 Sport, один из главных претендентов - Виссам Бен Йеддер, который играет в "Монако".

Помимо немецкого клуба, сразу несколько английских команд заинтересованы в услугах француза. ФК "Монако" готов отпустить футболиста за 40 миллионов.

В последней розыгрыше Лиги 1 Виссам забил 18 голов и разделил первое место в списке бомбардиров.