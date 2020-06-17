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Бен Йеддер хочет покинуть Монако. На него претендует сразу несколько английских топов
Француз провел достойный сезон
В последнем сезоне Виссам Бен Йеддер забил 18 голов за "Монако". Это не помогло его команде попасть в Лигу Чемпионов.
Как сообщает France Football, форвард не намерен оставаться в клубе на следующей сезон. Он готов встретиться с руководством и обсудить возможность своего трансфера.
Его могут отпустить за 40 миллионов евро. Сейчас к нему присматриваются "Ливерпуль", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".
Отметим, что "Монако" не будет удерживать футболиста силой - они готовы устроить распродажу.
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