Бен Йеддер хочет покинуть Монако. На него претендует сразу несколько английских топов

В последнем сезоне Виссам Бен Йеддер забил 18 голов за "Монако". Это не помогло его команде попасть в Лигу Чемпионов.

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Как сообщает France Football, форвард не намерен оставаться в клубе на следующей сезон. Он готов встретиться с руководством и обсудить возможность своего трансфера.

Его могут отпустить за 40 миллионов евро. Сейчас к нему присматриваются "Ливерпуль", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что "Монако" не будет удерживать футболиста силой - они готовы устроить распродажу.