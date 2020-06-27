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Вердер феерически избежал прямого вылета в Бундеслигу 2

Германия
(1 голосов)

Бременцы будут играть в плей-офф, Фортуна вылетела

Вердер феерически избежал прямого вылета в Бундеслигу 2
UA-Футбол
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“Вердер” Бремен сохранил шансы на сохранении прописки в элитном немецком дивизионе.

Сегодня, в последнем туре Бундеслиги 2019/20 “Вердер” разгромил в домашнем матче “Кельн” (6:1) и воспользовался поражением “Фортуны” берлинскому “Униону” (0:3).

“Вердер” обошел на одно очко “Фортуну” (31 против 30), и таким образом избежал прямого вылета во второй дивизион, отправив в него Дюссельдорф.

Соперник “Вердера” в плей-офф за выживание определиться завтра. Это будет “Хайденхайм” или “Гамбург”, злейший враг бременцев в немецком футболе.

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В статье: Вердер (Бремен) Бундеслига Чемпионат Германии Фортуна (Дюссельдорф)
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