Вердер феерически избежал прямого вылета в Бундеслигу 2

“Вердер” Бремен сохранил шансы на сохранении прописки в элитном немецком дивизионе.

Сегодня, в последнем туре Бундеслиги 2019/20 “Вердер” разгромил в домашнем матче “Кельн” (6:1) и воспользовался поражением “Фортуны” берлинскому “Униону” (0:3).

“Вердер” обошел на одно очко “Фортуну” (31 против 30), и таким образом избежал прямого вылета во второй дивизион, отправив в него Дюссельдорф.

Соперник “Вердера” в плей-офф за выживание определиться завтра. Это будет “Хайденхайм” или “Гамбург”, злейший враг бременцев в немецком футболе.