Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Сане – игрок Баварии
Сага завершена
Мюнхенская "Бавария" объявила о трансфере хавбека "Манчестер Сити" Лероя Сане. Немец заключил контракт с новым клубом на 5 лет. Таким образом, договор истечет 30 июня 2025 года. Ориентировочно мюнхенцы заплатили за футболиста 50 миллионов евро. Лерой будет играть под 10-м номером.
24-летний Сане защищал цвета "Манчестер Сити" с 2016 года после перехода из "Шальке" за 50 миллионов евро. Лерой сыграл за "горожан" 135 матчей во всех турнирах (39 голов и 45 результативных передач). Сам Лерой прокомментировал переход:
"Переговоры протекали хорошо с самого начала. Проект "Баварии" убедил меня. Нам нужны титулы, победа в Лиге чемпионов – это главная цель. С нетерпением жду встречи со старыми знакомыми – с Горецкой мы играли в "Шальке". С Ханси Фликом я познакомился в сборной Германии U-21. Хочу выиграть с клубом как можно больше титулов".
#ServusLeroy ????⚪#FCBayern #MiaSanMia @LeroySane19 pic.twitter.com/jIRLfcdnlz— FC Bayern München (@FCBayern) July 3, 2020