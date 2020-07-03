Официально: Сане – игрок Баварии

Мюнхенская "Бавария" объявила о трансфере хавбека "Манчестер Сити" Лероя Сане. Немец заключил контракт с новым клубом на 5 лет. Таким образом, договор истечет 30 июня 2025 года. Ориентировочно мюнхенцы заплатили за футболиста 50 миллионов евро. Лерой будет играть под 10-м номером.

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24-летний Сане защищал цвета "Манчестер Сити" с 2016 года после перехода из "Шальке" за 50 миллионов евро. Лерой сыграл за "горожан" 135 матчей во всех турнирах (39 голов и 45 результативных передач). Сам Лерой прокомментировал переход: