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Официально: Сане – игрок Баварии

Германия
(5 голосов)

Сага завершена

Официально: Сане – игрок Баварии
Новина українською

Мюнхенская "Бавария" объявила о трансфере хавбека "Манчестер Сити" Лероя Сане. Немец заключил контракт с новым клубом на 5 лет. Таким образом, договор истечет 30 июня 2025 года. Ориентировочно мюнхенцы заплатили за футболиста 50 миллионов евро. Лерой будет играть под 10-м номером.

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24-летний Сане защищал цвета "Манчестер Сити" с 2016 года после перехода из "Шальке" за 50 миллионов евро. Лерой сыграл за "горожан" 135 матчей во всех турнирах (39 голов и 45 результативных передач). Сам Лерой прокомментировал переход:

"Переговоры протекали хорошо с самого начала. Проект "Баварии" убедил меня. Нам нужны титулы, победа в Лиге чемпионов – это главная цель. С нетерпением жду встречи со старыми знакомыми – с Горецкой мы играли в "Шальке". С Ханси Фликом я познакомился в сборной Германии U-21. Хочу выиграть с клубом как можно больше титулов".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Манчестер Сити Лерой Сане
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Источник:
FC Bayern

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Комментарии (5)
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Bush_Dima (Чернігів)
03.07.2020 в 11:52
Крута презентація!
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0
0
Liverpool 333 (Кировоград )
03.07.2020 в 10:31
Сане официально игрок Манчестер Сити. Редакция как всегда красава
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+2
0
Dr. House (Подолье)
03.07.2020 в 10:24
Заголовок: Сане - игрок Манчестер Сити)). Может Баварии? Жара так на редакцию действует?
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+5
0
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hardcorepwnz (Украина)
03.07.2020 в 10:29
Вот это поворот)) Карим Бензема - игрок Реал Мадрид
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+3
0
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Инспектор ( )
03.07.2020 в 10:49
Кондиционер включили
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+2
-1


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