Бавария не получала предложений по трансферу Тьяго Алькантары

"Бавария" не получала предложений по поводу трансфера Тьяго Алькантары, сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк в социальной сети "Твиттер".

Ранее сообщалось, что переговоры между 29-летним футболистом и английским "Ливерпулем" находятся в продвинутой стадии, и руководство мюнхенцев намерено выручить от этого трансфера не менее € 35 миллионов.

"Информация о „Ливерпуле“ — неправда. У „Баварии“ нет предложений по Тьяго. Но всё же в раздевалке „Баварии“ ходят слухи об интересе „Ливерпуля“ к Тьяго. Тьяго сказал, что уже попрощался с партнёрами", — написал журналист в социальной сети.

В сезоне 2019/2020 Тьяго провёл за "Баварию" 24 матча в Бундеслиге и забил три мяча. "Бавария" стала чемпионом Германии.