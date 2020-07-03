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Бавария не получала предложений по трансферу Тьяго Алькантары

Германия
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Футболист уже попрощался со своими партнерами по команде

Бавария не получала предложений по трансферу Тьяго Алькантары
Новина українською

"Бавария" не получала предложений по поводу трансфера Тьяго Алькантары, сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк в социальной сети "Твиттер".

Ранее сообщалось, что переговоры между 29-летним футболистом и английским "Ливерпулем" находятся в продвинутой стадии, и руководство мюнхенцев намерено выручить от этого трансфера не менее € 35 миллионов.

"Информация о „Ливерпуле“ — неправда. У „Баварии“ нет предложений по Тьяго. Но всё же в раздевалке „Баварии“ ходят слухи об интересе „Ливерпуля“ к Тьяго. Тьяго сказал, что уже попрощался с партнёрами", — написал журналист в социальной сети.

В сезоне 2019/2020 Тьяго провёл за "Баварию" 24 матча в Бундеслиге и забил три мяча. "Бавария" стала чемпионом Германии.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ливерпуль Тьяго Алькантара
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