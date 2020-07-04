Насколько внимательно вы следили за Бундеслигой 2019-2020 - тест от UA-Футбол

Мюнхенский гранд снова защитил чемпионский титул и стал победителем Бундеслиги сезона 2019/20. По итогам чемпионата Боруссия из Менхенгладбаха вновь получила право представлять Германию в Лиге чемпионов. Прошедший чемпионат стал знаковым и для берлинского Униона, поскольку это был их дебютный сезон в Бундеслиги и они сыграли весьма достойно, заняв 11 место.

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