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Насколько внимательно вы следили за Бундеслигой 2019-2020 - тест от UA-Футбол

Германия
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Насколько внимательно вы следили за Бундеслигой 2019-2020 - тест от UA-Футбол
Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Мюнхенский гранд снова защитил чемпионский титул и стал победителем Бундеслиги сезона 2019/20. По итогам чемпионата Боруссия из Менхенгладбаха вновь получила право представлять Германию в Лиге чемпионов. Прошедший чемпионат стал знаковым и для берлинского Униона, поскольку это был их дебютный сезон в Бундеслиги и они сыграли весьма достойно, заняв 11 место.

Мы предлагаем вам проверить, насколько внимательно вы следили за прошлым сезоном в Бундеслиге, пройдя наш тест.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Бундеслига квиз от UA-Футбол
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