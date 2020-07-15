  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Румменигге: Бавария никогда не покупала футболиста ради того, чтобы ослабить конкурента
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Румменигге: Бавария никогда не покупала футболиста ради того, чтобы ослабить конкурента

Германия
(1 голосов)

Карл-Хайнц готов убеждать

Румменигге: Бавария никогда не покупала футболиста ради того, чтобы ослабить конкурента
Новина українською

Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал переход 18-летнего защитника Танги Куасси из "ПСЖ". Куасси присоединился к "немецкой машине" на правах свободного агента. Контракт подписан до 30 июня 2024 года. Цитирует босса "Баварии" Football France.

Читайте такжеРумменигге: Ханси Флик? Бавария сорвала джекпот, когда назначила его

"Бавария" никогда не покупала футболиста ради того, чтобы ослабить конкурента. У нас очень хорошие отношения с "Пари Сен-Жермен". Я очень ценю наше сотрудничество с Нассером Аль-Хелайфи. Наши контакты с Леонардо также в полном порядке".

"Что касается Куасси, то это очень интересный исполнитель, который получил несколько выгодных предложений. Например, от "РБ Лейпциг". Как мы поняли, он больше не хотел играть за "ПСЖ". Если такой талант планирует начать карьеру в другой стране, то логично, что такой клуб как "Бавария" может вызывать его интерес".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Карл-Хайнц Румменигге Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Танги Куасси
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
France Football

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
cavo52
15.07.2020 в 12:17
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...