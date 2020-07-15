Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Румменигге: Бавария никогда не покупала футболиста ради того, чтобы ослабить конкурента
Карл-Хайнц готов убеждать
Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал переход 18-летнего защитника Танги Куасси из "ПСЖ". Куасси присоединился к "немецкой машине" на правах свободного агента. Контракт подписан до 30 июня 2024 года. Цитирует босса "Баварии" Football France.
"Бавария" никогда не покупала футболиста ради того, чтобы ослабить конкурента. У нас очень хорошие отношения с "Пари Сен-Жермен". Я очень ценю наше сотрудничество с Нассером Аль-Хелайфи. Наши контакты с Леонардо также в полном порядке".
"Что касается Куасси, то это очень интересный исполнитель, который получил несколько выгодных предложений. Например, от "РБ Лейпциг". Как мы поняли, он больше не хотел играть за "ПСЖ". Если такой талант планирует начать карьеру в другой стране, то логично, что такой клуб как "Бавария" может вызывать его интерес".