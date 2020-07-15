Румменигге: Бавария никогда не покупала футболиста ради того, чтобы ослабить конкурента

Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал переход 18-летнего защитника Танги Куасси из "ПСЖ". Куасси присоединился к "немецкой машине" на правах свободного агента. Контракт подписан до 30 июня 2024 года. Цитирует босса "Баварии" Football France.

"Бавария" никогда не покупала футболиста ради того, чтобы ослабить конкурента. У нас очень хорошие отношения с "Пари Сен-Жермен". Я очень ценю наше сотрудничество с Нассером Аль-Хелайфи. Наши контакты с Леонардо также в полном порядке".