Санчо о возможном уходе из Боруссии: Сложно сказать. Это будущее

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо прокомментировал слухи о своем возможном уходе из стана "шмелей".

"Я не знаю, что на это ответить. Сложно сказать. Это будущее.

Никогда не знаешь, что может случиться, поэтому подождем и посмотрим", – заявил Санчо.