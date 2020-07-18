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Санчо о возможном уходе из Боруссии: Сложно сказать. Это будущее
Англичанин не исключает потенциальный трансфер
Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо прокомментировал слухи о своем возможном уходе из стана "шмелей".
"Я не знаю, что на это ответить. Сложно сказать. Это будущее.
Никогда не знаешь, что может случиться, поэтому подождем и посмотрим", – заявил Санчо.
В СМИ была информация, что к англичанину проявляет интерес ряд топ-клубов АПЛ.
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Источник:Goal.com
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