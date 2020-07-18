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Санчо о возможном уходе из Боруссии: Сложно сказать. Это будущее

Германия
(1 голосов)

Англичанин не исключает потенциальный трансфер

Санчо о возможном уходе из Боруссии: Сложно сказать. Это будущее
Новина українською

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо прокомментировал слухи о своем возможном уходе из стана "шмелей".

"Я не знаю, что на это ответить. Сложно сказать. Это будущее.

Никогда не знаешь, что может случиться, поэтому подождем и посмотрим", – заявил Санчо.

В СМИ была информация, что к англичанину проявляет интерес ряд топ-клубов АПЛ.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Джейдон Санчо
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Источник:
Goal.com
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