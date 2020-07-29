Фанат Боруссии наотрез отказался назвать принципиального соперника Гладбаха и проиграл телевикторину

Болельщик "Боруссии" из Менхенгладбаха Клаус Блюмель проиграл телевикторину – он отказался назвать главного соперника любимой команды, "Кельн". Издание Der Spiegel сообщает, что передача транслировалась 13 июля на телеканале ARD. Правильный ответ на вопрос, который задали Клаусу, оценивался в 500 евро.

– Какой клуб выиграл вторую Бундеслигу в сезоне-2018/19? – Я не буду это произносить – не в этой жизни, не как фанат Менхенгладбаха, лучше уже без денег…

Dieses vorbildliche Verhalten muss belohnt werden. Lieber Kandidat, melde dich bitte mal bei uns. Unser Hauptsponsor @flatex und wir hätten da was für dich... ???? https://t.co/wqwbRJfvZU — Borussia (@borussia) July 28, 2020

В пресс-службе "Боруссии" заметили преданность фаната: "Образцовое поведение должно быть вознаграждено. Пожалуйста, свяжитесь с нами. У нашего спонсора есть для вас кое-что".