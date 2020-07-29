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Фанат Боруссии наотрез отказался назвать принципиального соперника Гладбаха и проиграл телевикторину

Германия
(2 голосов)

500 евро растаяли на глазах

Фанат Боруссии наотрез отказался назвать принципиального соперника Гладбаха и проиграл телевикторину
Новина українською

Болельщик "Боруссии" из Менхенгладбаха Клаус Блюмель проиграл телевикторину – он отказался назвать главного соперника любимой команды, "Кельн". Издание Der Spiegel сообщает, что передача транслировалась 13 июля на телеканале ARD. Правильный ответ на вопрос, который задали Клаусу, оценивался в 500 евро.

– Какой клуб выиграл вторую Бундеслигу в сезоне-2018/19?

Я не буду это произносить – не в этой жизни, не как фанат Менхенгладбаха, лучше уже без денег…

В пресс-службе "Боруссии" заметили преданность фаната: "Образцовое поведение должно быть вознаграждено. Пожалуйста, свяжитесь с нами. У нашего спонсора есть для вас кое-что".

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Бундеслига Чемпионат Германии Кёльн
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Комментарии (6)
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zago55
29.07.2020 в 12:10
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-2
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Alex7Chapman (Кропивницький)
29.07.2020 в 11:42
схоже на те, що 500 одиниць євровалюти, не гроші для чувака.. або ж, ми вперше за історію футболу, "лицезреем" на першого істинного вболівальника свого клубу, девіз " КЛУБ ДОРОЖЧИЙ ЗА ГРОШІ" наочно демонстрація
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+2
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
29.07.2020 в 11:38
в УПЛ (в Україні), подібна відданість улюбленому клубу, узагалі можлива/ є приклади...???
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+2
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
29.07.2020 в 11:36
а чому ДИНАМО КИЇВ не винагороджує за таку відданість своїх ультрас...?
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+1
-1
oda1979 (Запорожье)
29.07.2020 в 11:00
Дикари! А мог бы залезть на базу Гладбаха, порать, дымовые шашки покидать..
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+3
-2
S_Shvets (Киев)
29.07.2020 в 11:34
Чого ж - це і є історія про принципи. Не сумніваюсь, він буде палити фаєри і кричати "ганьба", якщо Боруссію очолить тренер Кельна
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+2
-2
oda1979 (Запорожье)
29.07.2020 в 11:40
В том то и дело, что не будет. Дебилов с дебильными принципами там нет. Разве что Динамо Дрезден стоит особняком.
+1
-1


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