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Мюллер: В последний раз Бавария была так хорошо натренированная при Гвардиоле

Германия
(1 голосов)

Немец лестно отозвался о наставнике мюнхенцев Флике

Мюллер: В последний раз Бавария была так хорошо натренированная при Гвардиоле
Новина українською

Форвард мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер оценил работу главного тренера Ханс-Дитера Флика.

"Отпечаток, наложенный работой Флика, невозможно не заметить. Мы все хотим одного и того же и движемся в одном направлении.

В последний раз так хорошо натренированы мы были при Гвардиоле. Каждому игроку было позволено добавлять свои штрихи в игру на своих позициях, основываясь на своих предпочтениях, сильных и слабых сторонах, но роль всегда была ясна. Не было никаких "если", "но" и "может быть".

Флик задает нам четкие ориентиры. Вот почему мы так хорошо заиграли после его прихода. Флик всегда был парнем что надо, всегда был прямым, сразу переходил к делу", – рассказал Мюллер.

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В статье: Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Пеп Гвардиола Ханси Флик
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Источник:
bundesliga.com
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ULTRAS1488
01.08.2020 в 19:14
Устали от футбола? Нашел сайтик с кучей шалав))) S̲w̲e̲e̲t̲L̲o̲v̲e̲s̲.r̲u̲
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