Мюллер: В последний раз Бавария была так хорошо натренированная при Гвардиоле

Форвард мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер оценил работу главного тренера Ханс-Дитера Флика.

"Отпечаток, наложенный работой Флика, невозможно не заметить. Мы все хотим одного и того же и движемся в одном направлении.

В последний раз так хорошо натренированы мы были при Гвардиоле. Каждому игроку было позволено добавлять свои штрихи в игру на своих позициях, основываясь на своих предпочтениях, сильных и слабых сторонах, но роль всегда была ясна. Не было никаких "если", "но" и "может быть".

Флик задает нам четкие ориентиры. Вот почему мы так хорошо заиграли после его прихода. Флик всегда был парнем что надо, всегда был прямым, сразу переходил к делу", – рассказал Мюллер.