  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Капитанская повязка ждет? Лидер Шальке продлил контракт с клубом
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитанская повязка ждет? Лидер Шальке продлил контракт с клубом

Германия
(1 голосов)

Кто-то Нюбель, а кто-то Стамбули

Капитанская повязка ждет? Лидер Шальке продлил контракт с клубом
Новина українською

Полузащитник "Шальке" Бенжамен Стамбули остается в Гельзенкирхене. Новый контракт 29-летнего французского хавбека теперь рассчитан до 30 июня 2023 года, как сообщает пресс-служба "горняков".

В 2016 году Стамбули присоединился к немецкому клубу из "ПСЖ". На данный момент Бенжамен сыграл 106 матчей во всех турнирах за "Шальке" и забил 4 гола.

Читайте такжеВдох глубокий, руки шире: Мануэль Нойер потренировался с Серебряной салатницей в качестве снаряда

Летом 2019 года он был назначен капитаном команды, так как голкипер Ральф Ферманн, который носил повязку до этого, ушел в аренду в "Норвич Сити". Позже его обязанности на себя принял вратарь Александер Нюбель, а Бенжамен же стал вице-капитаном. Тем не менее, Нюбель будет выступать за "Баварию" в новой кампании – с очень большой вероятностью отличительный знак вернется на плечо Стамбули.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Бенжамен Стамбули
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
S04

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...