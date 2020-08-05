Капитанская повязка ждет? Лидер Шальке продлил контракт с клубом

Полузащитник "Шальке" Бенжамен Стамбули остается в Гельзенкирхене. Новый контракт 29-летнего французского хавбека теперь рассчитан до 30 июня 2023 года, как сообщает пресс-служба "горняков".

В 2016 году Стамбули присоединился к немецкому клубу из "ПСЖ". На данный момент Бенжамен сыграл 106 матчей во всех турнирах за "Шальке" и забил 4 гола.

Летом 2019 года он был назначен капитаном команды, так как голкипер Ральф Ферманн, который носил повязку до этого, ушел в аренду в "Норвич Сити". Позже его обязанности на себя принял вратарь Александер Нюбель, а Бенжамен же стал вице-капитаном. Тем не менее, Нюбель будет выступать за "Баварию" в новой кампании – с очень большой вероятностью отличительный знак вернется на плечо Стамбули.