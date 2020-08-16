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Румменигге: Думал, что парни будут праздновать великую победу. Но все было спокойно

Германия
(1 голосов)

Председатель "Баварии" прокомментировал реакцию мюнхенцев на победу над "Барсой"

Румменигге: Думал, что парни будут праздновать великую победу. Но все было спокойно
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Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал об реакции футболистов на разгромную победу над "Барселоной" в 1/4 Лиги чемпионов.

"Я зашел в раздевалку, ожидая, что парни будут праздновать эту великую победу. Но я увидел очень спокойных, сосредоточенных игроков, готовых к следующему матчу.

Во время карантина наши футболисты тренировались дома, когда не было возможности работать на поле. Когда Бундеслига и Лига чемпионов возобновились, они показали, что хотят играть в футбол.

Флик изменил ход нашего сезона. Должен признать, мы удивлены тем, как здорово он справился", – рассказал Румменигге.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Карл-Хайнц Румменигге Лига чемпионов Барселона
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Источник:
Goal.com
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Комментарии (1)
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vlotko (Броди)
16.08.2020 в 22:02
Цей сезон особливий, не всі команди в однакових кондиціях вийшли з карантину і не треба стверджувати, що хтось цяця а хтось кака. Ніхто не має досвіду і методики виходу з цієї ситуації, одним спонтанно вдалося краще іншим гірше. Був би повноцінний сезон то і результати були б інші.
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