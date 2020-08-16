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Румменигге: Думал, что парни будут праздновать великую победу. Но все было спокойно
Председатель "Баварии" прокомментировал реакцию мюнхенцев на победу над "Барсой"
Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал об реакции футболистов на
"Я зашел в раздевалку, ожидая, что парни будут праздновать эту великую победу. Но я увидел очень спокойных, сосредоточенных игроков, готовых к следующему матчу.
Во время карантина наши футболисты тренировались дома, когда не было возможности работать на поле. Когда Бундеслига и Лига чемпионов возобновились, они показали, что хотят играть в футбол.
Флик изменил ход нашего сезона. Должен признать, мы удивлены тем, как здорово он справился", – рассказал Румменигге.