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Интер отпустил одного из полузащитников в аренду в Бундеслигу
"Боруссия" укрепила состав
Полузащитник "Интера" Валентино Лазаро отправился в аренду. Его новым клубом стала "Боруссия" Мёнхенгладбах.
Срок аренды - один сезон. Помимо этого, немецкая сторона сможет выкупить его уже следующим летом. "Боруссия" укрепляет состав перед Лигой Чемпионов, где они сыграют в групповом этапе.
???? in ???????? joining @borussia. ????????— Valentino Lazaro (@valentinolazaro) August 20, 2020
Can’t wait for @Bundesliga_EN & @ChampionsLeague nights with this great club. ???? pic.twitter.com/gz5t7ZHEqF
Летом 2019-го года Лазаро перешел в "Интер", однако уже спустя полгода отправился в аренду. Конте в нем явно не заинтересован.