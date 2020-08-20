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Интер отпустил одного из полузащитников в аренду в Бундеслигу

Германия
(1 голосов)

"Боруссия" укрепила состав

Интер отпустил одного из полузащитников в аренду в Бундеслигу
UA-Футбол
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Полузащитник "Интера" Валентино Лазаро отправился в аренду. Его новым клубом стала "Боруссия" Мёнхенгладбах.

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Срок аренды - один сезон. Помимо этого, немецкая сторона сможет выкупить его уже следующим летом. "Боруссия" укрепляет состав перед Лигой Чемпионов, где они сыграют в групповом этапе.

Летом 2019-го года Лазаро перешел в "Интер", однако уже спустя полгода отправился в аренду. Конте в нем явно не заинтересован.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Интер (Милан) Валентино Лазаро
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