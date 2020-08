Интер отпустил одного из полузащитников в аренду в Бундеслигу

Полузащитник "Интера" Валентино Лазаро отправился в аренду. Его новым клубом стала "Боруссия" Мёнхенгладбах.

Срок аренды - один сезон. Помимо этого, немецкая сторона сможет выкупить его уже следующим летом. "Боруссия" укрепляет состав перед Лигой Чемпионов, где они сыграют в групповом этапе.

