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Бавария подтвердила возвращение Перишича в Интер
Стороны не смогли договорится о подписании игрока
Полузащитник Иван Перишич вернулся из аренды в "Баварии" и вновь стал игроком "Интера". Об этом сообщает Twitter немецкого клуба. "Бавария" не стала выкупать контракт игрока.
ℹ️ Ivan #Perisic will return to Inter Milan after his one-year loan spell.— CHAMPIONS OF EUROPE ???? (@FCBayernEN) September 9, 2020
Thank you for everything, Ivan! ????#MiaSanMia pic.twitter.com/2R7QgDsfrG
31-летний хорват провел в Германии прошлый сезон на правах аренды. Чемпионы Германии заплатили "Интеру" пять миллионов евро и могли выкупить игрока за 20 миллионов. Мюнхенцы пытались снизить сумму трансфера, но клубам договориться не удалось.
За прошедший сезон Перишич провел 35 матчей, в которых забил восемь мячей при десяти голевых передачах.