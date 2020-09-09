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Бавария подтвердила возвращение Перишича в Интер

Германия
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Стороны не смогли договорится о подписании игрока

Бавария подтвердила возвращение Перишича в Интер
Новина українською

Полузащитник Иван Перишич вернулся из аренды в "Баварии" и вновь стал игроком "Интера". Об этом сообщает Twitter немецкого клуба. "Бавария" не стала выкупать контракт игрока.

31-летний хорват провел в Германии прошлый сезон на правах аренды. Чемпионы Германии заплатили "Интеру" пять миллионов евро и могли выкупить игрока за 20 миллионов. Мюнхенцы пытались снизить сумму трансфера, но клубам договориться не удалось.

За прошедший сезон Перишич провел 35 матчей, в которых забил восемь мячей при десяти голевых передачах.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Иван Перишич
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