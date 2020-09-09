Бавария подтвердила возвращение Перишича в Интер

Полузащитник Иван Перишич вернулся из аренды в "Баварии" и вновь стал игроком "Интера". Об этом сообщает Twitter немецкого клуба. "Бавария" не стала выкупать контракт игрока.

ℹ️ Ivan #Perisic will return to Inter Milan after his one-year loan spell.



Thank you for everything, Ivan! ????#MiaSanMia pic.twitter.com/2R7QgDsfrG — CHAMPIONS OF EUROPE ???? (@FCBayernEN) September 9, 2020

31-летний хорват провел в Германии прошлый сезон на правах аренды. Чемпионы Германии заплатили "Интеру" пять миллионов евро и могли выкупить игрока за 20 миллионов. Мюнхенцы пытались снизить сумму трансфера, но клубам договориться не удалось.

За прошедший сезон Перишич провел 35 матчей, в которых забил восемь мячей при десяти голевых передачах.