Бавария подтвердила возвращение Перишича в Интер

Полузащитник Иван Перишич вернулся из аренды в "Баварии" и вновь стал игроком "Интера". Об этом сообщает Twitter немецкого клуба. "Бавария" не стала выкупать контракт игрока.

ℹ️ Ivan #Perisic will return to Inter Milan after his one-year loan spell.



Thank you for everything, Ivan! ????#MiaSanMia pic.twitter.com/2R7QgDsfrG