Кубок Германии. Дрезден разгромил Гамбург на глазах у 10000 болельщиков

“Гамбург” продолжает быть чемпионом по неудачам. После феерического невыхода в Бундеслигу в прошлом сезоне, “Гамбург” с унизительного результата начинает кампанию 2020/2021.

“Динозавр” пригласил нового молодого тренера с привлекательными идеями, но официальный дебют Даниэла Тиоуне получился очень неудачным. У гостей было больше 70% владения, статистика по ударам 20-9, однако статистика не говорит о главном – “Гамбург” играл очень неуверенно и часто ошибался. Все три гола “Динамо” Дрезден были забиты после потерей гостей и стремительных контратак хозяев. “Гамбург” смог ответить только одним мячом после стандарта в конце игры, но затем пропустил с пенальти. В итоге – 4:1. "Динамо" ликует.

Нельзя не отметить атмосферу на трибунах. На матче присутствовало около 10000 болельщиков, и этот фактор также сыграл на пользу Дрездену.

Кубок Германии, первый раунд

Дрезден, “Рудольф-Харбиг-Штадион”

“Динамо” Дрезден (III) – “Гамбург” (II) 4:1

Голы: Штарк 3, Беккер 16, Дафернер 53 – Онана 89

Вюрцбург, “Флиэраларм Арена”

“Вюрцбург Киккерс” (II) – “Ганновер” (II) 2:3

Голы: Файк 90, Херрманн 90+5 (пен.) – Вейдандт 23, Кайзер 59, Хюберс 78

Эссен, “Штадион Эссен”

“Рот-Вайсс” Эссен (IV) – “Арминия” Билефельд 1:0

Гол: Энгельманн 33