"Самое сложное решение в карьере. Мне нужны новые вызовы". Тьяго трогательно попрощался с Баварией

Испанский полузащитник Тьяго Алькантара попрощался с мюнхенской "Баварией" перед трансфером в "Ливерпуль" в своих социальных сетях.

"Да, это было самое сложное решение в моей карьере. Я решил завершить главу в этом чудесном клубе. В "Баварии" я рос и развивался как игрок последние 7 лет. Здесь были победы, успехи, радостные моменты, иногда непростые времена".

"Больше всего я горжусь тем, что приехал в Мюнхен молодым человеком, полным мечтаний, и ушел, полностью реализовавшись, отождествив себя с клубом, историей, философией, языком и культурой".

Für immer dankbar, @fcbayern ! Bayern wird immer ein Stück Heimat für mich sein. #MiaSanMia ❤️ pic.twitter.com/aFlWADLvFQ — Thiago Alcantara (@Thiago6) September 18, 2020

"Я и моя семья прожили здесь фантастические моменты: в городе и, конечно же, на нашей любимой "Альянц-Арене". Вы, семья "Баварии", очень хорошо ко мне относились и каждую секунду выражали любовь ко мне".