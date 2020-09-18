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"Самое сложное решение в карьере. Мне нужны новые вызовы". Тьяго трогательно попрощался с Баварией

Германия
(1 голосов)

Алькантара будет руководить центром в системе Клоппа

"Самое сложное решение в карьере. Мне нужны новые вызовы". Тьяго трогательно попрощался с Баварией
Новина українською

Испанский полузащитник Тьяго Алькантара попрощался с мюнхенской "Баварией" перед трансфером в "Ливерпуль" в своих социальных сетях.

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"Да, это было самое сложное решение в моей карьере. Я решил завершить главу в этом чудесном клубе. В "Баварии" я рос и развивался как игрок последние 7 лет. Здесь были победы, успехи, радостные моменты, иногда непростые времена".

"Больше всего я горжусь тем, что приехал в Мюнхен молодым человеком, полным мечтаний, и ушел, полностью реализовавшись, отождествив себя с клубом, историей, философией, языком и культурой".

"Я и моя семья прожили здесь фантастические моменты: в городе и, конечно же, на нашей любимой "Альянц-Арене". Вы, семья "Баварии", очень хорошо ко мне относились и каждую секунду выражали любовь ко мне".

"Мое решение связано только со спортом. Мне как футболисту нужны новые вызовы, чтобы развиваться, как я делал это в Мюнхене. "Бавария" навсегда останется местом, в котором я чувствую себя как дома. Бесконечная благодарность тебе, "Бавария"!

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ливерпуль Тьяго Алькантара
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Комментарии (1)
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magnumm (Шепетовка)
18.09.2020 в 14:37
вот оно как... новые вызовы, новые цели..а кто то как в теплице..ни шагу в сторону))
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