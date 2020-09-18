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Впереди только Мюллер. Левандовски вышел на второе место по голам за Баварию в Бундеслиге
Обошел другую легенду
Мюнхенская "Бавария" в стартовом туре Бундеслиги без особых проблем громит "Шальке". Один из голов забил Роберт Левандовски.
Данный точный стал для поляка 163-м в футболке "Баварии" в рамках чемпионата Германии. Благодаря этому он обошел Карла-Хайнце Румменигге и вышел на чистое второе место по голам за клуб.
Впереди только великий Герд Мюллер, забивший в Бундеслиге 365 голов. Маловероятно, что Роберту удасться догнать немецкого бомбардира.
163 - @lewy_official @FCBayern @Bundesliga_DE pic.twitter.com/YvNnAgvyES— OptaFranz (@OptaFranz) September 18, 2020
Отметим, что для достижение результата Левандовски провел в "Баварии" шесть лет. Герд Мюллер выступал за "Баварию" 15 сезонов.