Боруссия Дортмунд - Боруссия Менхенгладбах. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги

Центральный матч первого тура – противостояние двух “Боруссий”, которое состоится в Дортмунде. BVB в прошлом сезоне занял второе место, Гладбах – четвертое. Обе команды летом стали только сильнее и готовы оказывать давление на безупречную “Баварию”. Но для начала они должны сыграть между собой.

Бундеслига, первый тур

19 сентября, Дортмунд, "Вестфаленштадион"

"Боруссия" Дортмунд 19:30 "Боруссия Менхенгладбах"

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