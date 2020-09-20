Бундеслига. Лейпциг обыграл Майнц

В прошлом сезоне “Лейпциг” выиграл у “Майнца” оба матча с общим счетом 13:0. В этот раз разгрома не получилось, но по игре РБ снова доминировал с большим перевесом.

“Лейпциг” остался без Вернера и Шика, но забивать в команде Нагельсманна все равно есть кому. Сегодня, к примеру, бенефис устроил Эмиль Форсберг. В прошлом сезоне швед утратил гарантированное место в старте, но в схеме 3-4-2-1 ему может быть уготована ключевая роль.

На 17-й минуте Форсберг реализовал пенальти, забив первый гол РБ в Бундеслиге, а в самом начале второго тайма протащил мяч через горы защитников “Майнца” и отдал голевой пас на Айдару.

Еще один мяч забил Поульсен. Как и следовало ожидать – головой, после навеса Ольмо. “Майнцу” удалось провести только одну более-менее опасную атаку и именно она закончилась голом Матеты.

Комфортная победа РБ.

Бундеслига, первый тур. Лейпциг, “Ред Булл Арена”, 8500 зрителей

“РБ Лейпциг” – “Майнц” 3:1

Голы: Форсберг 17 (пен.), Поульсен 21, Айдара 51 – Матета 48

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг – Айдара (Мукиэле 90+2), Адамс, Кампль (Хенрихс 77), Анхелиньо – Ольмо (Хван 69), Форсберг (Нкунку 77) – Поульсен

“Майнц”: Центнер – Брозински, Ньякате, Сен-Жюст, Баку – Латца (Тауэр 86), Баррейро – Онисиво (Абасс 87), Квайсон (Боэтиюс 68), Буркхардт (Озтуналы 68) – Матета Матета (Небель 90+1)

Предупреждения: Поульсен 64 – Матета 30, Латца 58