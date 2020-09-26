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Герта - Айнтрахт 1:3. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Герта – Айнтрахт Франкфурт ⋉ 1:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 25 сентября ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Герта - Айнтрахт 1:3. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, второй тур. Берлин, “Олимпиаштадион”, 4000 зрителей

“Герта” Берлин – “Айнтрахт” Франкфурт 1:3

Голы: Хинтереггер 77 (авт.) – Силва 30 (пен.), Дост 36, Роде 71

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Бас Дост Герта (Берлин) Бундеслига Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) видеоповторы Андре Силва
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