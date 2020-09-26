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Герта - Айнтрахт 1:3. Обзор матча и видео голов
Герта – Айнтрахт Франкфурт ⋉ 1:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 25 сентября ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Бундеслига, второй тур. Берлин, “Олимпиаштадион”, 4000 зрителей
Голы: Хинтереггер 77 (авт.) – Силва 30 (пен.), Дост 36, Роде 71
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