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Аугсбург - Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги

Германия
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Матч второго тура Бундеслиги – в прямом эфире

Аугсбург - Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги
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Во втором туре Бундеслиги “Боруссия” Дортмунд сыграет с “Аугсбургом”. В прошлом сезоне BVB в двух матчах забил баварцам десять голов, три из них на счету Холанда. Норвежец забил два мяча в прошлом туре. Продолжится ли его голевая серия против “Аугсбурга”?

Чемпионат Германии, второй тур

26 сентября. Аугсбург, “ВВК-Арена”

“Аугсбург” 16:30 “Боруссия” Дортмунд

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Трансляции Бундеслига телетрансляции Чемпионат Германии Аугсбург Джейдон Санчо Эрлинг Холанд
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