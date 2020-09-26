Аугсбург - Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги

Во втором туре Бундеслиги “Боруссия” Дортмунд сыграет с “Аугсбургом”. В прошлом сезоне BVB в двух матчах забил баварцам десять голов, три из них на счету Холанда. Норвежец забил два мяча в прошлом туре. Продолжится ли его голевая серия против “Аугсбурга”?

Чемпионат Германии, второй тур

26 сентября. Аугсбург, “ВВК-Арена”

“Аугсбург” 16:30 “Боруссия” Дортмунд

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