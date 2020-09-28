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Майнц уволил главного тренера Ахима Байерлорцера
Теперь исполнять обязанности будет его помощник
"Майнц" на официальном сайте объявил об увольнении главного тренера Ахима Байерлорцера. 52-летний специалист возглавил команду в ноябре прошлого года.
Исполнять обязанности главного тренера в ближайших матчах будет его помощник Ян-Мориц Лихте. В первых двух играх сезона "Майнц" уступил "Лейпцигу" (1:3) и "Штутгарту" (1:4).
Achim Beierlorzer und #Mainz05 gehen getrennte Wege.— 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) September 28, 2020
Co-Trainer Jan-Moritz Lichte übernimmt bis auf Weiteres!
Alle Infos ???? https://t.co/pIx36kOoUb pic.twitter.com/JWTn66iwrX
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