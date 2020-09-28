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Майнц уволил главного тренера Ахима Байерлорцера

Германия
(1 голосов)

Теперь исполнять обязанности будет его помощник

Майнц уволил главного тренера Ахима Байерлорцера
Новина українською

"Майнц" на официальном сайте объявил об увольнении главного тренера Ахима Байерлорцера. 52-летний специалист возглавил команду в ноябре прошлого года.

Исполнять обязанности главного тренера в ближайших матчах будет его помощник Ян-Мориц Лихте. В первых двух играх сезона "Майнц" уступил "Лейпцигу" (1:3) и "Штутгарту" (1:4).

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В статье: Майнц Ахим Байерлорцер
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