Дортмундская Боруссия продлила контракт с Келем

Директор дортмундской "Боруссии" Себастьян Кель продлил контракт с клубом до конца 2022-го года, сообщает официальный Twitter немцев.

40-летний специалист последние два года работал в структуре клуба, заодно являясь главой отдел профессиональных игроков Германии.

Sebastian Kehl has extended his contract as the Head of the BVB Players Department until 2022! ✍️ pic.twitter.com/aHo24aAGxh