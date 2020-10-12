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Дортмундская Боруссия продлила контракт с Келем

Германия
(1 голосов)

Он рассчитан на 2 года

Дортмундская Боруссия продлила контракт с Келем
Новина українською

Директор дортмундской "Боруссии" Себастьян Кель продлил контракт с клубом до конца 2022-го года, сообщает официальный Twitter немцев.

40-летний специалист последние два года работал в структуре клуба, заодно являясь главой отдел профессиональных игроков Германии.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Себастьян Кель
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