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Давид Алаба отклонил ещё одно предложение Баварии о продлении контракта
Игрок намерен покинуть команду
Защитник "Баварии" Давид Алаба в очередной раз отклонил предложение от клуба о продлении контракта, сообщает Marca.
Действующее соглашение фулбека с клубом рассчитано до конца текущего сезона. Чемпионы Германии предлагали футболисту зарплату в 11 млн евро по новому контракту. Однако австриец не принял это предложение.
СМИ связывают решение Алабы с желанием покинуть "Баварию". Главными претендентами на 28-летнего футболиста считаются мадридский "Реал" и "Барселона". "Сливочные" видят в австрийце замену Марсело на левом фланге обороны. Каталонцы могут подписать Алабу на место Хуниора Фирпо, который не смог навязать конкуренцию Жорди Альбе.
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