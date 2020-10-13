Давид Алаба отклонил ещё одно предложение Баварии о продлении контракта

Защитник "Баварии" Давид Алаба в очередной раз отклонил предложение от клуба о продлении контракта, сообщает Marca.

Действующее соглашение фулбека с клубом рассчитано до конца текущего сезона. Чемпионы Германии предлагали футболисту зарплату в 11 млн евро по новому контракту. Однако австриец не принял это предложение.

СМИ связывают решение Алабы с желанием покинуть "Баварию". Главными претендентами на 28-летнего футболиста считаются мадридский "Реал" и "Барселона". "Сливочные" видят в австрийце замену Марсело на левом фланге обороны. Каталонцы могут подписать Алабу на место Хуниора Фирпо, который не смог навязать конкуренцию Жорди Альбе.