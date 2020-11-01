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Победа перед Шахтером. Боруссия Менхенгладбах - РБ Лейпциг 1:0. Видеообзор матча

Германия
(1 голосов)

Боруссия Менхенгладбах - РБ Лейпциг ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 31 октября ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Победа перед Шахтером. Боруссия Менхенгладбах - РБ Лейпциг 1:0. Видеообзор матча
UA-Футбол
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“РБ Лейпциг” – один из самых неудобных соперников для “Боруссии” Менхенгладбах. До вчерашнего матча “жеребцы” ни разу не побеждали “быков”. Однако каждой серии когда-то должен прийти конец. Вчера “Боруссия” смогла переиграть “Лейпциг” благодаря голу австрийского хавбека Ханнеса Вольфа, который был арендован… у РБ. Важная победа для команды Марко Розе перед матчем с “Шахтером” в Лиге чемпионов.

Бундеслига, шестой тур. Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”

“Боруссия” – “РБ Лейпциг” 1:0

Гол: Вольф 60

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Бундеслига Чемпионат Германии видео видеоповторы РБ Лейпциг Ханнес Вольф
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