Победа перед Шахтером. Боруссия Менхенгладбах - РБ Лейпциг 1:0. Видеообзор матча

“РБ Лейпциг” – один из самых неудобных соперников для “Боруссии” Менхенгладбах. До вчерашнего матча “жеребцы” ни разу не побеждали “быков”. Однако каждой серии когда-то должен прийти конец. Вчера “Боруссия” смогла переиграть “Лейпциг” благодаря голу австрийского хавбека Ханнеса Вольфа, который был арендован… у РБ. Важная победа для команды Марко Розе перед матчем с “Шахтером” в Лиге чемпионов.

Бундеслига, шестой тур. Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”

“Боруссия” – “РБ Лейпциг” 1:0

Гол: Вольф 60