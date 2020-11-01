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Бундеслига. Байер в результативном матче переиграл Фрайбург
На Шварцвальд-Штадионе было забито шесть голов
Бундеслига, шестой тур. Фрайбург, “Шварцвальд-Штадион”
“Фрайбург” – “Байер” 2:4
Голы: Хелер 3, Петерсен 72 – Аларио 29, Аларио 42, Амири 64, Та 76
“Фрайбург”: Мюллер – Кюблер (Петерсен 63), Линхарт, Хайнц, Гюнтер – Сантамария, Хефлер – Шмид, Грифо (Ен 79) – Шаллаи (Квон 79), Хелер (Демирович 79)
“Байер”: Градецки – Синкгравен, Тапсоба, Свен Бендер, Ларс Бендер (Та 65) – Амири, Баумгартлингер (Демирбай 66), Виртц – Диаби (Беллараби 79), Аларио (Паласиос 89), Бэйли
Предупреждения: Кюблер 45+1, Хайнц 50 – Свен Бендер 24, Диаби 50
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