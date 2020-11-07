Боруссия Дортмунд - Бавария 2:3. Холанд и Левандовски обменялись голами, но у Баварии есть еще Сане

“Бавария” в очередной раз обыграла “Боруссию” Дортмунд и оторвалась от своего главного конкурента на три очка. Дортмунд создал немало моментов, и мог претендовать на лучший результат. В конце игры Ройс едва не сделал счет 3:3, немало хороших голевых возможностей не реализовал Эрлинг Холанд, пока наконец ему не удалось забить гол на 83-й минуте. У “Баварии” была лучшая реализация, кроме того команда Ханси Флика продемонстрировала психологическую стойоксть. В первом тайме Йозуа Киммих получил очень серьезную травму, но “Бавария” без одного из своих лидеров смогла довести матч до победы.

Гости начали матч активнее, и Роберт Левандовски мог забивать уже на первой минуте, но ударил в сетку с внешней стороны. Со времен вырисовывался план Дортмунда. “Боруссия” старалась контролировать мяч на своей половине поля, а затем отправляла его лонгболлом вперед на Холанда, как только появлялась такая возможность. Это выглядело весьма прямолинейно и с работало с переменным успехом. Холанду через раз удавалось отрываться от защитников “Баварии”, но удары у него не получались.

Второй острый момент в матче также был создан у ворот Бюрки – Горетцка пробивал головой в упор, но кипер Дортмунда был на месте. Тут же забил Левандовски, но его был отменен из-за офсайда.

Схема “Боруссии” она выглядела как 4-2-4. У хозяев мяч практически не задерживался в центре поля и акцент был сделан на скорость и технику Рейны, Санчо, Ройса и Холанда. Именно после рывка норвежца случился один из ключевых моментов матча, а возможно и сезона для “Баварии”. Правый защитник “Баварии” Сарр, который подменял Павара, выполнил неудачный пас на Киммиха, и Джошуа, пытаясь исправить положение, бросился в подкат на Холанда. Подкат не получился, Холанд остался с мячом, а Киммих получил серьезную травму колена и был заменен.

Уровень Сарра пока не соответствует такому матчу как “Боруссия” – “Бавария”, и неудивительно, что через его фланг прошла голевая комбинация Дортмунда. Санчо нашел умным пасом Геррейру и португалец (лучший игрок вечера в составе BVB) точно прострелил на Ройса – 1:0.

До конца тайма оставалось четыре минуты дополнительного времени, но “Бавария” нашла способ отыграться. Ганбри заработал штрафной недалеко от ворот Бюрки, мюнхенцы очень хитро разыграли мяч и Алаба, с помощью рикошета от Менье, поразил ворота хозяев.

Второй тайм начался с хорошего момента Холанда, но и гости были заведенными и быстро забили второй мяч – Эрнандес выполнил шикарный кросс и Левандовски головой забил свой 11-й гол в Бундеслиге. Тут же Коман мог увеличивать разрыв в счете, но ударил в штангу.

“Боруссия” не отказывалась от своих принципов, и продолжала эксплуатировать скорость Холанда. Но с финишем у норвежца сегодня были проблемы. Впрочем, как и у Ройса, Рейны и Азара, которые пробивали с ближних дистанций прямо в руки Нойеру. Как надо реализовывать свои моменты показала “Бавария”. Эрнандес, Левандовски и Сане провели образцовую атаку, которая закончилась красивым ударом экс-игрока “Сити”.

Только после 1:3 Холанду наконец удалось забить. Геррейру выполнил идеальный пас на ход Холанду, момент был сложный для исполнения, но норвежец, ранее не забивавший в более простых ситуациях, в этот раз не подвел.

В матч вернулась интрига, и Дортмунд должен был сравнивать, но Ройс пробил выше ворот с 15 метров. В самом конце игры еще раз забил Левандовски, но второй раз его гол был отменен из-за офсайда.

3:2. “Боруссия” показала, что способна играть с “Баварией” в более-менее равный футбол, но обеждать команду Флика ей пока не удается.

Бундеслига, седьмой тур. Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд – “Бавария” 2:3

Голы: Ройс 45+1, Холанд 83 – Алаба 45+4, Левандовски 48, Сане 80

“Боруссия”: Бюрки – Менье, Аканджи, Хуммельс, Геррейру – Витцель, Дилэйни (Беллингем 60) – Санчо (Брандт 69), Ройс, Рейна (Азар 69) – Холанд

“Бавария”: Нойер – Эрнандес, Алаба, Боатенг (Хави Мартинес 69), Сарр – Горетцка, Киммих (Толиссо 36) – Гнабри, Мюллер, Коман (Сане 70) – Левандовски

Предупреждения: Дилэйни 45+3, Витцель 90+1 – Киммих 36, Левандовски 82