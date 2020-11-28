Бундеслига. Шальке проиграл Гладбаху и продлил серию без побед до 25 матчей

В третьем сезоне Бундеслиги (1965/1966) клуб “Тасмания” Берлин установил, казалось, вечный рекорд – 31 матчей подряд без побед. “Шальке” близок к повторению этого антидостижения, хотя его серия растянулась на два сезона. Команда из Гельзенкирхена начиная с января не выигрывает уже 25 матчей подряд.

Следует сказать, что сегодня “Шальке” провел свои лучшие 30 минут в сезоне. Прошлая неделя снова была турбулентной для “королевских синих” – в отставку был отправлен спортдиректор Михаэль Решке, контракт с форвардом-ветераном Ибишевичем был расторгнут, Арит и Бенталеб были отстранены от тренировок с первой командой. Однако вопреки всем обстоятельствам “Шальке” играл хорошо на “Боруссии-Парк”. Команда Мануэля Баума создавала моменты у ворот Зоммера и сдерживала хозяев. Даже после того как “Боруссия” забила свой гол (Закария отобрал мяч, Нойхаус отдал разрезной пас на Плеа, француз прокинул мяч на Эмболо, с его ударом справился Реннов, но на подборе был Нойхаус, прошив своим ударом сразу пять игроков “Шальке”), гости оставались в игре и сумели отыграться – Тюрам отдал неудачный пас назад, Ут получил мяч и вырезал в штрафную на набегающего Рамана. Красивый удар в одно касание и 1:1.

Тем не менее преимущество “Шальке” не воплотилось во второй гол. Удача была против “Шальке” – удар Ута со штрафного на себя приняла штанга. Как только на экране высветилась статистика по ударам (3-12 в пользу гостей), “Боруссия” забила второй гол. Нойхаус стал мотором быстрой голевой атаки и отдал ассист на Вендта.

Концовку первого тайма “Шальке” провалил, как и начало второго тайма. Когда на 52-й минуте Тюрам забил в результате заготовки “жеребцов” после стандарта, исход игры был предрешен.

В оставшиеся 40 минут атаковала исключительно “Боруссия”, но провела всего один гол – забил вышедший на замену Вольф.

“Кельн” сегодня переиграл “Боруссию” Дортмунд, поэтому “Шальке” остается единственной командой без побед, и по-прежнему занимает последнее место. Возможный вылет в Бундеслигу 2 становится все более реальным.

Бундеслига, девятый тур. Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”

“Боруссия” Менхенгладбах – “Шальке” 4:1

Голы: Нойхаус 15, Вендт 36, Тюрам 52, Вольф 80 – Раман 20

“Боруссия”: Зоммер – Лазаро (Лайнер 65), Гинтер, Янчке, Вендт – Закария (Крамер 65), Нойхаус (Бенеш 81) – Херрманн, Эмболо (Штиндль 71), Тюрам (Вольф 72) – Плеа

“Шальке”: Реннов – Чау, Настасич, Кабак – Маскарель – Раман (Шепф 63), Сердар, Скрцибски (Бужеляб 82), Людевиг – Ут, Хоппе (Шюлер 82)

Предупреждения: Лазаро 26, Тюрам 46 – Людевиг 34, Чау 50, Ут 84