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Айнтрахт - Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги
Матч десятого тура Бундеслиги – в прямом эфире
Чемпионат Германии, десятый тур
5 декабря. Франкфурт, “Дойче-Банк Парк”
“Айнтрахт” Франкфурт 16:30 “Боруссия” Дортмунд
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