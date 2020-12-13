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Унион - Бавария 1:1. Обзор матча и видео голов
Унион Берлин – Бавария ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 12 декабря ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Вслед за “Боруссией” Дортмунд в 11-м туре Бундеслиги потеряла очки и “Бавария”, сыграв вничью с “Унионом”. Берлинская команда создала несколько хороших моментов в первом тайме, и в итоге забила один гол после углового. “Баварии” удалось отыграться после перерыва – Коман обыграл нескольких соперников и отдал точный пас на Левандовски. 1:1 – закономерный итог матча.
Бундеслига, 11-й тур. Берлин, “Ан дер Альтен Ферстерай”
Голы: Премель 4 – Левандовски 67
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