Унион - Бавария 1:1. Обзор матча и видео голов

Вслед за “Боруссией” Дортмунд в 11-м туре Бундеслиги потеряла очки и “Бавария”, сыграв вничью с “Унионом”. Берлинская команда создала несколько хороших моментов в первом тайме, и в итоге забила один гол после углового. “Баварии” удалось отыграться после перерыва – Коман обыграл нескольких соперников и отдал точный пас на Левандовски. 1:1 – закономерный итог матча.

Бундеслига, 11-й тур. Берлин, “Ан дер Альтен Ферстерай”

“Унион” Берлин – “Бавария” 1:1

Голы: Премель 4 – Левандовски 67