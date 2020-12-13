  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Унион - Бавария 1:1. Обзор матча и видео голов
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Унион - Бавария 1:1. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Унион Берлин – Бавария ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 12 декабря ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Унион - Бавария 1:1. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
Новина українською

Вслед за “Боруссией” Дортмунд в 11-м туре Бундеслиги потеряла очки и “Бавария”, сыграв вничью с “Унионом”. Берлинская команда создала несколько хороших моментов в первом тайме, и в итоге забила один гол после углового. “Баварии” удалось отыграться после перерыва – Коман обыграл нескольких соперников и отдал точный пас на Левандовски. 1:1 – закономерный итог матча.

Бундеслига, 11-й тур. Берлин, “Ан дер Альтен Ферстерай”

“Унион” Берлин – “Бавария” 1:1

Голы: Премель 4 – Левандовски 67

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Бундеслига Чемпионат Германии Унион (Берлин)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...